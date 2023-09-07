Köpek saldırısına uğrayan çocuğun kafasına 25 dikiş atıldı - Son Dakika

Köpek saldırısına uğrayan çocuğun kafasına 25 dikiş atıldı

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:37

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğun kafasında derin yaralar oluştu. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı ve kafasına 25 dikiş atıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz'in kafasında derin yaralar oluştu. Olay sonrası yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırılan ve kafasına 25 dikiş atılan çocuk gözlem altına alındı.

KAFASINDAN YARALANDI

Öğle saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Günaltı (Tilmiyen) Mahallesi'nde iddiaya göre 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz, sokakta yürürken bir evin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpeğin pençelerinden güçlükle kurtarılan çocuğun kafasında derin yaralar oluştu.

25 DİKİŞ ATILDI

Talihsiz çocuk, yakınları tarafından hemen Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Cihan Ezel, hastanede kafasına atılan 25 dikişin ardından normal odada gözlem altına alındı. Olay ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Köpek saldırısına uğrayan çocuğun kafasına 25 dikiş atıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:34 4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın ''Meydan senin'' sözüne cevap
15:19 ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni sevgilisi 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile Ibiza'da öpüşürken görüntülendi
15:16 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti
15:14 Bakan Şimşek: Ücret düzenlemeleri, hedef enflasyona göre yapılacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Parasal sıkılaştırma, enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sürecek
14:59 Süper Lig ile İtalya Serie A'yı kıyaslayan Balotelli'den bomba yorum: Türkiye'de seviye daha yüksek
14:57 Antalyasporlu futbolcu ailesi ile kaza geçirdi! 4 yaşındaki oğlunun durumu kritik
14:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerimizle ilgili çalışmayı yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istiyoruz
14:52 Bennu Gerede'den evinde ölü bulunan eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda mesajı: Parlayan bir ışıktın
14:48 CHP'li belediye başkanı, İmamoğlu'nun projesini kendisi yapıyormuş gibi anlattı! Tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 15:54:56. #1.11#
SON DAKİKA: Köpek saldırısına uğrayan çocuğun kafasına 25 dikiş atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement