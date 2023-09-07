Köpek saldırısına uğrayan çocuğun kafasına 25 dikiş atıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz'in kafasında derin yaralar oluştu. Olay sonrası yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırılan ve kafasına 25 dikiş atılan çocuk gözlem altına alındı.

KAFASINDAN YARALANDI

Öğle saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Günaltı (Tilmiyen) Mahallesi'nde iddiaya göre 8 yaşındaki Cihan Ezel Deniz, sokakta yürürken bir evin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpeğin pençelerinden güçlükle kurtarılan çocuğun kafasında derin yaralar oluştu.

25 DİKİŞ ATILDI

Talihsiz çocuk, yakınları tarafından hemen Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Cihan Ezel, hastanede kafasına atılan 25 dikişin ardından normal odada gözlem altına alındı. Olay ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.