Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

22.05.2021 10:32

Son dakika gelişmesine göre Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü Oyun oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun kafası parçalandı Kastamonu'da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ölümden döndü.

Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Oyun oynarken köpeğin saldırdığı çocuğun kafası parçalandı

KASTAMONU - Kastamonu'da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Çocuğun kafatasında derin yarıklar oluşurken eli, kolu, yüzü ve sağ gözünde de yara ve çizikler oluştu.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Yürekveren köyünde ikamet eden Hakkı Pideci'nin oğlu 8 yaşındaki Şevket Pideci, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında oyun oynadığı sırada komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. Oyun oynayan diğer çocuklar köpeğin saldırısından kurtulurken Şevket Pideci ise, köpeğin pençelerinin ve dişlerinin hedefi oldu. Köpeğin saldırısıyla kafatasında, sağ gözünde, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesiyle ölümden kurtuldu. Olay yerine gelen çocukların velileri, Pideci'yi güçlükle köpeğin saldırısından kurtardı.

Ağır yaralı çocuk ameliyata alındı

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Pideci, ardından Plastik Cerrahisi tarafından ameliyata alındı. Kafatasındaki yarıklara dikiş atılan Şevket Pideci'nin ayrıca sağ gözü de kör olmaktan kurtarıldı. Elindeki, kolundaki ve yüzündeki pençe ve diş izlerine de pansuman yapılan Şevket Pideci, hayati tehlikeyi atlatmasıyla birlikte normal odaya alındı. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Şevket Pideci'nin ise konuşmakta güçlük çektiği ve zaman zaman ağladığı öğrenildi.

"Allah korudu, bunun daha da kötüsü olabilirdi"

Yaşanan olay sırasında köyde bulunmayan ve işte olduğu öğrenilen 8 yaşındaki Şevket Pideci'nin babası Hakkı Pideci, "Olay günü köyde yoktum ben. Telefon açtılar, bende apar topar hastaneye geldim. Oğlumu ambulansa hastaneye getirdiler ve hemen ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktı ve şu anda bu halde. Ufak tefek sıkıntıları var şu anda ama ilk günkünden çok daha iyi. Herkes çocuğuna sahip çıksın, köpeği olanda hayvanına sahip çıksın. Allah korudu, bunun daha da kötüsü olabilirdi" dedi.

"Kafasına ve vücudunun bazı yerlerine dikiş atıldı"

Şevket'in köy meydanında çocuklarla oyun oynarken köpeğin saldırdığını anlatan Hakkı Pideci ise, "Olay, çocuklarla oyun oynarken yaşanmış. Köy içerisinde arkadaşlarıyla oynuyormuş. Köpek saldırıyor. Ondan sonra öbür çocuklar kaçıyor fakat Şevket kaçamıyor. Arkadaşı bağırıyor, Şevket'e köpek saldırdı diye. Komşuların gelmesiyle köpek kaçıp gidiyor. Olay bu şekilde oluyor. Ondan sonra alıp ambulansa hastaneye getirmişler. Burada tedavi ediyorlar. Kafasına ve vücudunun bazı yerlerine dikiş atıldı" diye konuştu.

"Şu an iyiyim, kendimi üzgün hissediyorum"

Köpeğin saldırdığı Şevket Pideci ise, şu anda iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Şu an iyiyim, kendimi üzgün hissediyorum. Daha da iyi olacağım, yemekte yiyebiliyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü
Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Kastamonu, oyunlar, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Masumiyet dizisinin başrol oyuncuları, sette göbek atarak kurtlarını döktü Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Aşka gelen Nurgül Yeşilçay, sevgilisi öpüşme pozunu paylaştı Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim         
11:26
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı         
11:10
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Akşener'in Rize'de gerginlik yaşaması nedeniyle çıkan arbedede saldırıya uğrayan esnaf: Korumalar bir anda üstüme saldırdı Akşener'in Rize'de gerginlik yaşaması nedeniyle çıkan arbedede saldırıya uğrayan esnaf: Korumalar bir anda üstüme saldırdı         
10:20
Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş Hesaplardaki 217 milyon dolarlık hareketlilik nedeniyle yakalanan çete, elde ettikleri parayı Bitcoin'e çevirmiş         
10:07
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı Film sahnesi değil, İstanbul'da yaşandı! Fas uyruklu kadın, ''Bu bebek benim'' diyerek başkasının bebeğini kaçırmaya çalıştı         
09:09
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor         
00:31
Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı         
23:53
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 11:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement