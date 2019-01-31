Köpeğin Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı
1 saat önce
ORDU'nun Ünye ilçesinde başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuana Kartal (10) yaralandı.
ORDU'nun Ünye
ilçesinde başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuana Kartal
(10) yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Ünye ilçesi Tozkoparan
Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Tuana Kartal, başı boş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın çığlıklarını duyan babası Yaşar
Kartal evden koşarak köpeğe müdahale etti. Olayda bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuana Kartal, Ünye Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tuana, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yaşar Kartal, kızını köpekten zor kurtardığını belirterek, "Baktım çocuğu bayağı ısırmış. 7-8 yerinden ısırmış. Ayaklarını parçalamış. Gerçekten yetişmeseydim bugün çocuğum ölmüştü. Bu bölgeye zaman zaman bazı insanlar köpek bırakıp gidiyorlar. Bu zamana kadar böyle bir ısırma olayı olmuyordu ancak bugün başımıza gelenler çok acı bir durum. Ben bu konuda yetkililerin önlem almasını istiyorum. Benim çocuğum ölebilirdi" dedi.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:40 Kaynak: DHA
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