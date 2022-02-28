KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN, KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜP OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI - Son Dakika
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KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN, KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜP OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

28.02.2022 20:00

Köpeği tutarak küçük çocuğu kurtaran esnaf Fatih Ateş, "Köpek çocuklara saldırmaya başladı.

Köpeği tutarak küçük çocuğu kurtaran esnaf Fatih Ateş, "Köpek çocuklara saldırmaya başladı. Biz de olaya müdahale ettik. Biz tutmasak ısıracaktı. Sokak köpeği değil, sahipli aslında bunlar. Biz de müdahale ettik kurtardık. Tasması vardı ama sahibi belli değil. Şu an çocukta bir şey yok. Elbisesine saldırmıştı. Biz de o sırada tuttuk zaten köpeği. Biraz refleksten dolayı anne de korktu. Psikolojik olarak, bıraktı kaçtı. Can korkusuyla mı desem? Bıraktı, kaçtı. Çok korktular. Kim olduklarını bilmiyorum. Küçük çocuk da çok korktu. Biz de müdahale ettik. Köpek, çocuklara karşı çok saldırgandı. Sabah da aynısını yaptı burada. Biz ilk olayı görmemiştik. Bunu görünce koşup, kurtardık çocuğu. Isıracaktı yoksa. Biz boş arsada ağaca bağladık. Sonra belediye ekipleri gelip, aldı" dedi.

KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN, KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜP OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI
KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN, KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜP OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI
KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN, KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜP OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

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Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı Kocaeli'de çocuğu köpek saldırısından koruyan esnaf o anları anlattı Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada (2) Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada (2)

Fatih, Esnaf, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN, KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜP OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN, KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜRÜP OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI - Son Dakika
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