Köpeğin saldırısına uğrayan Yıldırım, yaralandı - Son Dakika

Köpeğin saldırısına uğrayan Yıldırım, yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde sahil yolu üzerinde yürürken, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Yıldırım Kuzucuoğlu (16), yaralandı.
İznik ilçesinde, öğle saatlerinde, sahil yolunda yürüyen Yıldırım Kuzucuoğlu, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan Kuzucuoğlu babasını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Hasan Kuzucuoğlu, çocuğunu köpeğin saldırısından kurtararak, özel araçla hastaneye götürdü. Bacağından ısırılan Kuzucuoğlu'nun tedavisi yapılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Kuzucuoğlu, köpeğin kendisine de saldırdığını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:19 - Kaynak: DHA
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