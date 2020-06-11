Köpeğin şefkati görenleri duygulandırdı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aracın çarptığı kedi telef oldu. Cani sürücü olay yerinden uzaklaşırken, bu sırada çevrede bulunan köpek kedinin başında dakikalarca bekledi.



Olay, bugün öğlen saatlerinde Ergani TOKİ mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, ilerlerken bir kediye çarptı. Kedi, olay yerinde telef olurken, araç sürücüsü bölgeden uzaklaştı. Bu sırada çevrede bulunan bir köpek, telef olan kedinin başına gelerek beklemeye başladı.



Duyarlı vatandaşlar tarafından alınan kedinin cansız bedeni, toprağa gömüldü. - DİYARBAKIR