Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı - Son Dakika
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Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı

6 saat önce

Eskişehir'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi sahiplerini bıçaklamaya kalktı.

Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı, System.String[]

Eskişehir'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi sahiplerini bıçaklamaya kalktı.


Alınan bilgilere göre, Zafer Mahallesi Egeli Sokak'ta gece saatlerinde köpekleri havlayan A.D. (55) ve Z.D. (47) ile köpeğin sesinden rahatsız olan Ç.K. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında C.K., köpeğin sahiplerini bıçaklamaya kalktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayda belirtilen bıçağı ele geçirdi. Gözaltına yapılan C.K.'nin hakkında 'Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Zafer Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:06 Kaynak: İHA
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