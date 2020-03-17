Köpeğin vücudundaki 2 kiloluk tümör alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeğin vücudundaki 2 kiloluk tümör alındı - Son Dakika

Köpeğin vücudundaki 2 kiloluk tümör alındı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Üçköy Köyü'nde, sırtında yaklaşık 2 kilogram ağırlığında tümör ile yaşayan sokak köpeği 'Bady' yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Köpeğin vücudundaki 2 kiloluk tümör alındı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Üçköy Köyü'nde, sırtında yaklaşık 2 kilogram ağırlığında tümör ile yaşayan sokak köpeği 'Bady' yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Köylülerden Buse Yiğitoğlu bakımını üstlendiği köpeği, evine götürdü.

Ereğli'ye bağlı Üçköy Köyü'nde, avcılar, sokak köpeğinin sırtındaki şişliği fark etti. Köpek hemen veteriner kliniğine götürüldü. Köpeğin sırtında tümör olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 kilogram olan tümör, yapılan ameliyat ile alındı. Buse Yiğitoğlu, bakımını üstlendiği ve 'Bady' ismi verdiği köpeği evine götürdü.

Ameliyatı yapan veteriner hekim Hüseyin Demircan, "Köylüler beni aradı. Ameliyatı yapıp yapamayacağımızı sordular. Fotoğraflarını çekip gönderdiler. Ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Üzerinden zaman geçince damarlaşma çok olmuş. Bir saat süren zor bir ameliyattı. Ama bundan sonra Bady acı çekmeyerek, özgürce koşabilecek. Sağ olsun arkadaşlarda bakımını üstlendiler. Biz de hastamızı takip edeceğiz. Böyle insanlar da var. Biz köylere gittiğimizde görüyoruz, elleri ile besliyorlar. Köylerde iyi insanlar olduğunu unutmamak lazım" dedi.

KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Buse Yiğitoğlu da ameliyatla sağlığına kavuşan Bady'e bakmaya devam edeceğini söyledi. Köpeği görünce çok üzüldüklerini ifade eden Yiğitoğlu, "Benim kedilerim var. Onları beslerken bu da peşimize takıldı. Benim de başka bir yere gitmesine gönlüm el vermedi. Bakmaya başladım. Bakmaya da devam edeceğim" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:16 Kaynak: DHA
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