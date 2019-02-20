Köpeğin Yardımına Polis Koştu
1 saat önce
- Köpeğin yardımına polis koştuMOSKOVA - Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğin yardımına trafik polisi koştu.
- Köpeğin yardımına polis koştu
MOSKOVA - Rusya
'nın Çelyabinsk
şehrinde yolun karşısına geçmek isteyen köpeğin yardımına trafik polisi koştu.
Köpeği fark edince hemen trafiği durduran polis memuru, ardından ona geçebileceğini işaret etti. Komutu alan köpek de emin bir şekilde yolun karşısına geçti. Talihsiz hayvanın yürürken sektiği de gözlerden kaçmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
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