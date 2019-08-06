Köpeğin 'yürüyüş inadı' milyonları güldürdü
1 saat önce
ABD'de yürümek istemeyen bir köpek, sırt üstü kaldırıma yattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
ABD'de yürümek istemeyen bir köpek, sırt üstü kaldırıma yattı. Sahibinin, köpeğin başında çaresizce beklediği o anlar, amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Video, sosyal medyada 3 milyon 400 bin kişi tarafından izlendi.
Olay, ABD'nin New York
şehrinde meydana geldi. Yürümek istemeyen bir köpek, sırt üstü kaldırıma yatarak, bacaklarını havaya dikti. Steph Haberman ismindeki sosyal medya kullanıcısının kaydettiği görüntülerde, köpeğin boylu boyunca kaldırımda sırt üstü yattığı, tasmasını tutan sahibinin ise gülerek "Hadi ama" dediği ve yerde yatan köpeğin patisini tuttuğu görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, 3 milyon 400 bin kullanıcı tarafından izlendi. Kullanıcılardan bazıları 'Köpeğin nasıl hissettiğini anlayabiliyorum' yorumunda bulunurken; bazıları ise 'Şimdi sahibi onu taşımalı' yorumunu yaptı.
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