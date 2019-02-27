Son Dakika Haberleri: Köpeğine Ateş Açan Akrabasını Başından Vurdu

Köpeğine Ateş Açan Akrabasını Başından Vurdu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Kenan İreç (42), aralarında husumet bulunan akrabası Nezir Altan'ı (45) köpeğine ateş açması nedeniyle tüfekle vurdu.

Köpeğine Ateş Açan Akrabasını Başından Vurdu, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Kenan İreç (42), aralarında husumet bulunan akrabası Nezir Altan'ı (45) köpeğine ateş açması nedeniyle tüfekle vurdu. Saçmalarla başından yaralanan Nezir Altan hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta meydana geldi. Karşılıklı binalarda oturan ve aralarında husumet bulunan Kenan İreç ile Nezir Altan bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, Nezir Altan evden aldığı tüfekle Kenan İreç'in köpeğine ateş açtı. Köpek yara almazken, Kenan İreç de tüfeğini alarak Nezir Altan'a ateş açtı. Nezir Altan başından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Nezir Altan, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, Kenan İreç'i gözaltına aldı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, her iki tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Darıca, Kocaeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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