Köpeğine Covid-19 ismini verdi - Son Dakika

Meram ilçesinde kreş işletmeciliği yapan Murat Dolapoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen Fransız buldoğu cinsi köpeğine, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten esinlenerek Covid-19 ismini koydu. Dolapoğlu, ismin hikayesini şöyle anlattı:

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