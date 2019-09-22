Köpeğine eziyet eden kadın gözaltına alındı

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Tolga Karel üçüncü kez baba olduğunu Neslican'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu

Haluk Levent'in anıt mezar çağrısı büyük yankı buldu! Neslican, 6 aileye daha umut oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik