Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladı - Son Dakika
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Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladı

25.04.2022 16:20
Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyüne inen kurdun, köpeğe saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyüne inen kurdun, köpeğe saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Nisan günü gece saatlerinde, Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde meydana geldi. Köye inen kurdun köpeğine saldırdığını gören Turgay Eraslan, evden aldığı sopa ile hayvanın üzerine yürüdü.

Eraslan, kurdu sopayla kovalayarak, köpeğini kurtardığını söyleyerek, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi. - ARDAHAN

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Ardahan, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladı - Son Dakika


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