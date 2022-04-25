Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı - Son Dakika
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Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı

25.04.2022 10:48
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı

ARDAHAN'da köye inen kurt, evin önündeki köpeğe saldırdı.

ARDAHAN'da köye inen kurt, evin önündeki köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde köpeği, sahibinin kurdu sopayla kovalayarak kurtardığı anlar yer aldı.

Olay, 12 Nisan günü saat 02.30 sıralarında, Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde meydana geldi. Köye inen kurdun köpeğine saldırdığını gören Turgay Eraslan, evden aldığı sopa ile hayvanın üzerine doğru koştu. Kurt da Eraslan'ın geldiğini görünce köpeği bırakıp orman tarafına gitti. Eraslan, kurdu sopayla kovalayarak, köpeğini kurtardığı anların güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Turgay Eraslan, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi.


Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2022 Reel Kesim Güven Endeksi nisanda 1,2 puan artarak 109,7'ye çıktı Reel Kesim Güven Endeksi nisanda 1,2 puan artarak 109,7'ye çıktı

Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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