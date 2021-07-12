Köpeğine şiddet uygulayan cani kadına, bin 33 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesinde bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanınca tepkiye neden oldu. Komşusunun çektiği videoda Sümeyye Ş. kadının balkondaki köpeğe defalarca tokat ve tekme attığı görüldü.

SÜREKLİ DÖVDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği iddia edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Bu görüntüler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek köpeğe eziyet eden kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede kadının Sümeyye Ş. olduğunu belirledi. Polis daha sonrada kadının adresine giderek hayvana eziyet etmekten bin 33 lira para cezası yazdı.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Köpek de kadından alınarak barınağa teslim edildi.

Uzun süre aynısını yaptı! Kadının balkonda köpeğe eziyet ettiği anlar kameralarda