Köpeğine, sokak kedisini parçalattı
42 dakika önce
ADANA'da, kimliği belirsiz kişi, pitbull cinsi köpeğine, sokak kedisini parçalattı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:34 Kaynak: DHA
ADANA'da, kimliği belirsiz kişi, pitbull cinsi köpeğine, sokak kedisini parçalattı. Bu anların yer aldığı, sosyal medyadaki videoyu izleyenler, İl Emniyet Müdürlüğü
'ne şikayette bulundu.
Olay, Seyhan
ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pitbull cinsi köpeğini üzerine saldırtarak, sokak kedisini parçalattı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ve hayvanseverler, köpeğin sahibine tepki gösterip, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
- Adana
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