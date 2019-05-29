Köpeğini bulana bin lira ödül verecek
1 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde kaybettiği köpeğini arayan Osman Çıtak, köpeğini bulana bin lira para ödülü verecek.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:07 Kaynak: AA
'ın Söke
ilçesinde kaybettiği köpeğini arayan Osman Çıtak
, köpeğini bulana bin lira para ödülü verecek.
Çıtak, yaptığı açıklamada, "Alis" isimli kukur cinsi köpeğini Yenikent
Mahallesinde geçtiğimiz pazar günü kaybettiğini ve tüm aramalara rağmen hala bulamadığını söyledi.
Köpeğini bulana bin lira ödül vereceğini belirten Çıtak "Köpeğim kaybolduğu için kızım çok üzülüyor. Köpeğimi görenlerin insanlık namına bana ulaşsınlar lütfen." dedi.
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