Son Dakika Haberleri: Köpeğini bulana bin lira ödül verecek
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Köpeğini bulana bin lira ödül verecek

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde kaybettiği köpeğini arayan Osman Çıtak, köpeğini bulana bin lira para ödülü verecek.

Köpeğini bulana bin lira ödül verecek, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde kaybettiği köpeğini arayan Osman Çıtak, köpeğini bulana bin lira para ödülü verecek.
Çıtak, yaptığı açıklamada, "Alis" isimli kukur cinsi köpeğini Yenikent Mahallesinde geçtiğimiz pazar günü kaybettiğini ve tüm aramalara rağmen hala bulamadığını söyledi.
Köpeğini bulana bin lira ödül vereceğini belirten Çıtak "Köpeğim kaybolduğu için kızım çok üzülüyor. Köpeğimi görenlerin insanlık namına bana ulaşsınlar lütfen." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:07 Kaynak: AA
Yenikent, Söke, Aydın, Çıtak, Güncel
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