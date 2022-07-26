Köpeğini çivili tahta ile döven kadından skandal sözler! Videoya çeken kişiye tepki gösterdi - Son Dakika
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Köpeğini çivili tahta ile döven kadından skandal sözler! Videoya çeken kişiye tepki gösterdi

26.07.2022 14:02

Bursa'da köpeğini çivili sopa ile döven kadın, kendisine tepki gösterenlere, "Ya çekme çekmesene köpek benim" şeklinde yanıt verdi. Köpeğin korumaya alındığı ifade edilirken Twitter'da paylaşılan video hayvanseverlerden çok sayıda yorum aldı.

Bursa'da bir kadının köpeğini çivili sopa ile dövdüğü anların videosu sosyal medyada paylaşıldı. Yardım çağrısı yapılarak paylaşılan videoya hayvan severlerden tepki yükseldi. Videoda kadının köpeği çivili bir tahta ile dövdüğü köpeğin ise acı içinde kıvrandığı görülüyor.

"NE YAPACAKSIN BENİ Mİ DÖVECEKSİN"

Köpeğe şiddet uygulayan kadın, videoyu çeken kişiye de tepki gösterdi. Kadının, "Ya çekme çekmesene köpek benim" sözlerine videoyu çeken kişi "Ne yapacaksın beni mi döveceksin, çivi ile vuruyorsun kız hayvanın kafasına yazık günah ya" sözleriyle karşılık verdi.

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Twitter'da paylaşılan video kısa bir süre içinde hayvanseverlerden çok sayıda etkileşim aldı. Bunun ardından köpeğin korumaya alındığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Köpeğini döven caniye sosyal medyadan da yorumlar geldi. Yorumlar arasında "asıl onu dövmeli", "ne tepkisi böyleleri tutuklanmalı" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
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Twitter, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğini çivili tahta ile döven kadından skandal sözler! Videoya çeken kişiye tepki gösterdi - Son Dakika
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