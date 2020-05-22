KÖPEĞİNİ DEV PİTONDAN BÖYLE KURTARDI - Son Dakika

KÖPEĞİNİ DEV PİTONDAN BÖYLE KURTARDI

Hindistan'ın Karnataka bölgesinde bir köylü dev pitonun yutmak üzere sararak boğmakta olduğu köpeğini işte böyle kurtardı.

Hindistan'ın Karnataka bölgesinde bir köylü dev pitonun yutmak üzere sararak boğmakta olduğu köpeğini işte böyle kurtardı. Bir cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülere göre, dev piton gövdesiyle sardığı köpeği sıkarak boğarken imdada köpeğin sahibi yetişti. Tedbiri elden bırakmayarak uzakta durmaya çalışan köylü elindeki dal parçasıyla pitona tekrar tekrar vurdu. Şaşıran yılan yavaş yavaş gövdesini gevşetince köpek de aradan kaçmayı başardı. Köpek coşkuyla havlarken yılanın da hızla çalıların arasında kaybolduğu görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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