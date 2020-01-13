Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı - Son Dakika

Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, köpeğini dövdüğü için tartıştığı babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldüren Batuhan S. (20), mahkemece tutuklandı.

Köpeğini dövdüğü için tartıştığı babasını öldüren Batuhan tutuklandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, köpeğini dövdüğü için tartıştığı babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldüren Batuhan S. (20), mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Batuhan S., köpeğini dövdüğünü iddia ettiği babası Ali S. ile tartışmaya başladı. Bu sırada evdeki pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına ateş açtı. Ali S., kanlar içinde yığılırken, eşi Sevgi S.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S.'nin öldüğü belirlendi.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Batuhan S., Akçay Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu. Batuhan S., buradaki ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, bugün de babasının köpeğini dövdüğünü bunun üzerine kavga ettiklerini söyledi. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini söyledi.

Batuhan S., bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Batuhan S., tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan otopsinin tamamlanmasının arıdından yakınlarınca teslim alınan Ali S.'nin cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Güre Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Güre mezarlığında toprağa verildi.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:32 Kaynak: DHA
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