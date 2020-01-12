Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü

14 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Batuhan S. (20), köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Köpeğini döven babasını pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Batuhan S. (20), köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S.'yi (40) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan Ali S.'nin eşi Sevgi S., "Keşke önüne atlayabilseydim" diyerek feryat etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki Irmak Apartmanı'nda meydana geldi. Batuhan S., köpeğini dövdüğünü iddia ettiği babası Ali S. ile tartışmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına ateş etti. Evde bulunan annesi Sevgi S.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali S.'nin öldüğü belirlendi.

Sinir krizi geçiren Ali S.'nin eşi Sevgi S., "Elimle kanayan yere bastırmaya çalıştım ama olmadı. Keşke önüne atlayabilseydim" diyerek feryat etti.

?Ali S.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan Batuhan S. ise Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Batuhan S. ilk ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, bugün de babasının köpeğini dövdüğünü bunun üzerine kavga ettiklerini belirtti. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini söyledi.

Batuhan S.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


- Balıkesir
Balıkesir, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:13 Kaynak: DHA
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