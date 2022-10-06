Köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı

06.10.2022 19:21
Köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta köpeğini gezdiren adama saldıran ve cam şişesiyle boğazından yaralayan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir parkta köpeğini gezdiren adama saldıran ve cam şişesiyle boğazından yaralayan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Koray Yüksel (48) köpeğini gezdirdiği sırada parkta bulunan C.G. (43), H.Ş. (37), T.Y. (52) ve K.K. (41) ile köpek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Koray Yüksel, kırık cam şişesi ile boğazından yaralandı. Parkta bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu tespit edilen Yüksel, ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Yüksel'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğini gezdiren adama saldıran 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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