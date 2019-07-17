Köpeğini gezdiren kadın, az kalsın yıkılan duvarın altında kalıyordu

Olay, Jiangxi eyaletindeki Ganzhou şehrinde meydana geldi. Köpeğini gezdiren kadın, yıkılan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde, kadının sokakta köpeğiyle yürüdüğü; gelen ses üzerine aniden duraksayarak tam tersi yöne koşmaya başladığı görüldü. Yıkılan duvarın altında kalan 3 otomobilin hurdaya döndüğü belirtilirken; araçlardan birinin kayan toprağın etkisiyle yola savrulduğu görüldü.
Meydana gelen olayda kadının yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Farklı açılardan duvarın yıkılma anı
-Kadının kaçma anı
-Araçların yıkılan duvarın altına kalması