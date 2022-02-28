Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı - Son Dakika
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Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı

28.02.2022 09:22

Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir vatandaşa başıboş köpek sürüsü saldırdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir vatandaşa başıboş köpek sürüsü saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş köpeğini gezdirirken aralarında pitbull cinsi bir köpeğin de olduğu bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Köpek sürüsüne karşı kendini ve köpeğini korumaya çalışan vatandaş bir ara yere düştü. Bu sırada olay yerinden geçen ASKİ görevlileri köpek sürüsüne müdahale ederek vatandaşı ve köpeğini kurtardı.

(Gökşen Efe/ İHA)

Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı
Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı
Köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı

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Ankara, Sincan, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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