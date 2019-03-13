Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Girdi
1 saat önce
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi.
ABD
'nin Kaliforniya
eyaletinde bir kişi köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edilen adam olaydan hafif yaralarla kurtuldu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine evde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, köpeğini kurtarabilmek için itfaiye ekiplerinin arasından yanan eve girdi. Kısa bir süre sonra köpeğiyle birlikte dışarı çıkan adam sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edildi. Yangında hafif yaralanan 3 çocuk babası Jose Guzman, "Bana veya ikimize bir şey olabileceğini biliyordum. O an bunu düşünmedim. Bu köpek benim ailemin bir parçası. Bunu ailemdeki herkes için yaparım" dedi. - CALİFORNİA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:58 Kaynak: İHA
Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı
Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor
Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi