Son Dakika Haberleri: Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Girdi

Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Girdi

31 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi köpeğini kurtarmak için yanan eve girdi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edilen adam olaydan hafif yaralarla kurtuldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine evde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, köpeğini kurtarabilmek için itfaiye ekiplerinin arasından yanan eve girdi. Kısa bir süre sonra köpeğiyle birlikte dışarı çıkan adam sosyal medya kullanıcıları tarafından kahraman ilan edildi. Yangında hafif yaralanan 3 çocuk babası Jose Guzman, "Bana veya ikimize bir şey olabileceğini biliyordum. O an bunu düşünmedim. Bu köpek benim ailemin bir parçası. Bunu ailemdeki herkes için yaparım" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor

Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:27:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeğini Kurtarmak İçin Yanan Eve Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]