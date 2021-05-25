30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bugün saat 18.30 sularında köpeğini gezdirmek için evden çıkan 31 yaşındaki T.A., Atatürk Parkı'nda bulunan falezlerde yürüdükleri sırada köpeğinin bir anda falezden aşağı inmesi ve ardından mahsur kalmasıyla, kendisi de falezlere inmek zorunda kaldı.

KENDİSİ DE MAHSUR KALDI

Köpeği olduğu noktadan almak için 30 metrelik falezlerden inen T.A., dik ve sert kayalıktan dolayı köpeğin olduğu yere ulaşamadı. Olduğu yerde mahsur kalan T.A.'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KÖPEĞİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri, denizden kayalıkta mahsur kalan T.A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeği bulmak için de jet-ski ile çevrede araştırma yaptı.

ÖNCE KENDİSİ SONRA KÖPEĞİ KURTARILDI

Polis ekipleri denizden T.A.'ya ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarma çalışması yapmak için hazırlanırken bu esnada T.A., bulunduğu 30 metrelik kayalıktan tırmanıp yukarı çıktı.

Kıyıda mahsur kalan köpek ise bir süre sonra deniz polisleri tarafından bota alınarak Kaleiçi'nde yer alan Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürülerek T.A.'ya teslim edildi.