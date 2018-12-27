Son Dakika Haberleri: Köpeğini Otomobile Bağlayarak Koşturan Kişi Gözaltına Alındı

Köpeğini Otomobile Bağlayarak Koşturan Kişi Gözaltına Alındı

36 dakika önce

Başkentte köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp koşturan kişi gözaltına alındı.

Köpeğini Otomobile Bağlayarak Koşturan Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Başkentte köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp koşturan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve çok sayıda kişinin tepkisine neden olan, bir kişinin köpeğini 06 BGR 50 plakalı otomobilinin arkasına bağlayarak koşturduğu görüntüsü üzerine harekete geçti.

Ekipler, söz konusu otomobilin sürücüsünün Emrah T. olduğunu tespit etti.

Emrah T, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Emrah T'nin, Ahi Evran Mahallesi OSB'de gerçekleştiğini söylediği olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Kangal cinsi köpeğini dükkana götürmek için araca bindirmeye çalıştığını ancak iri olmasından dolayı köpeği aracına sığdıramadığını iddia eden zanlı, bunun üzerine köpeği, tasmasına ip bağlayarak yakın mesafedeki dükkanına kadar yavaş yavaş götürdüğünü anlattı.

Zanlı Emrah T, amacının köpeğe eziyet etmek olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:47 Kaynak: AA

Sincan, Emrah, 3. Sayfa
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