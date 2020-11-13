Köpeğini otomobille ezen komşusundan alacağı tazminatla hayvan mezarlığı yaptıracak - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Özlem Kaya (42), komşusu A.B. tarafından evinin önünde otomobille ezilerek, öldürülen köpeği 'Alex' için hukuk mücadelesi başlattı. Açtığı tazminat davasını kazanması halinde hayvanlar için Diyarbakır'da mezarlık yaptıracağını söyleyen Kaya, "Türkiye'de hayvan mezarlığı yok ne yazık ki ama hayvanların da gömülme hakkı var" dedi.Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan site içinde meydana geldi. İddiaya göre Özlem Kaya, 3 yıl önce 1 aylık safkan Maltese terrier cinsi köpek aldı. Kaya, Yenişehir ilçesinde babasından kalan evinde, 2 çocuğu ve köpeği 'Alex' ile yaşamaya başladı. Kaya, 'Alex'in rahat edebilmesi için Talaytepe Mahallesi'nde kendilerine ait, yüksek güvenlikli giriş kattaki evlerine yerleşti. Köpeği 'Alex' için yaşam şartları hazırlayan Kaya, 2 Ekim günü oğlu ve yeğeniyle beraber alışverişe gitti. Kaya, eve döndüklerinde 'Alex'i, aynı apartmanda oturan komşusu A.B.'nin kullandığı otomobilin altında kalarak ölmüş buldu. Olay anının sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.'BURAYI ALEX'E MEZAR EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNEMEDİK'Köpeği 'Alex'in ölmesine çok üzüldüğünü söyleyen Kaya, "Çocuklarım hayvanları çok seviyorlar. K9 köpeğimiz vardı. Güvenlik güçlerine teslim ettik. Evde olmuyordu, çok büyük bir köpekti. Sonra karar verdik, çocuklarla bir aylık bir bebek aldık. O bir aylık bebek bizim evimizin küçük oğlu onunla büyüdü. Daha önceki evimde gayet mutlu ve huzurluyduk. Baba yadigarı bir evdi. Bahçeli güzel bir eve yerleşelim dedik, buraya taşındık. Çocuklarımın mutlu olsun, diye ama bilemedik, burayı 'Alex'e mezar edeceğimizi düşünemedik" dedi.'SEVMEYE BİLİRSİNİZ AMA ÖLDÜRMEYİN'Alex'in öldüğü anı anlatan Kaya, "Olay anının kamera kayıtları var. 'Alex', göz göre göre eziliyor, duyarsız bir komşu tarafından. Şikayetçi olmayacaktım ama komşunun 'Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın, bir canlı ezdim, özür dilerim' demesini bekledik. Ama bunu da yapmadı, 'Ben vicdanen rahatım' dedi. Ben yöneticiyi aradım, kamera kayıtlarını gördükten daha sonra yönetici onu alıp evime geldi. Sonra 'Elimizden geleni yaparız' dedi ama 'Ben vicdanen rahatım, bu gece rahat uyudum' dedi. Bu işte bir şey var yani rahat uyuyamaz, daha önce de bir kediyi ezmişti. Kediyi de ben kurtardım, halen sitede sakat bir şekilde geziyor. Olabilir, ikinci de mi yanlış, diye düşündüm. Sonra diğer kamera kayıtlarını izledim. Bilinçli yapıldığını anladık. Adam hiçbir şekilde umursamadı. Halen suçluluğunu bastırmak için başka şeylerin peşinde. Bu canlılara sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.HAYVAN MEZARLIĞI İÇİN KULLANACAK

Davanın sonunda alacağı tazminatla hayvan mezarlığı kuracağını anlatan Kaya, "Türkiye'de hayvan mezarlığı yok ne yazık ki ama hayvanların da gömülme hakkı vardır. Ondan dolayı da maddi olarak ne alırsam hepsinin tamamını hayvanlara ve hayvan mezarlığının yapılmasını istiyorum. Böyle bir projem de var. Türkiye'nin her yerinde bir hayvan mezarlığı olmalı. Onlar da eşit şekilde gömülebilmeli. En büyük arzum bu" dedi.