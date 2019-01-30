Köpeğini Soğuktan Battaniyeden Yaptığı Giysiyle Koruyor
55 dakika önce
Kahramanmaraş'ın soğuğu nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak nitelendirilen Göksun ilçesinde bir vatandaş, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için köpeğine battaniyeden yaptığı pelerini giydiriyor.
Kahramanmaraş
'ın soğuğu nedeniyle " Akdeniz
'in Sibiryası" olarak nitelendirilen Göksun
ilçesinde bir vatandaş, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için köpeğine battaniyeden yaptığı pelerini giydiriyor.
İlçede eksi 25 dereceye kadar düşen soğuklar özellikle sokakta yaşayan köpekleri zor durumda bırakıyor.
Bu duruma karşı tedbir alan ilçe sakinlerinden Yaşar Aydın
ise köpeğini battaniyeden yaptığı giysiyle koruyor.
Aydın, yaptığı açıklamada, av köpeğinin üşümemesi için evde kullandığı battaniyeyi kesip köpeğe pelerin yaptığını söyledi.
Köpeği bağlı olduğu için donma tehlikesi bulunduğunu dile getiren Aydın, "Köpeğimize bir çocuk gibi özen göstererek bakıyoruz. Soğuktan donmasın diye böyle bir şey yaptık. Kendisi de mutlu oldu. Biz de üşümediği için mutlu olduk." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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