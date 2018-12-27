Son Dakika Haberleri: Köpeğini Terk Etti, Binlerce Kişi Sahiplenmek İstedi

Köpeğini Terk Etti, Binlerce Kişi Sahiplenmek İstedi

2 saat önce

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde sokağın kenarına bırakılan köpeği koruma altına alan hayvan hakları topluluğu RSPCA, köpeği sahiplenmek isteyen binlerce kişiye teşekkür etti.

Köpeğini Terk Etti, Binlerce Kişi Sahiplenmek İstedi, System.String[]
İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde sokağın kenarına bırakılan köpeği koruma altına alan hayvan hakları topluluğu RSPCA, köpeği sahiplenmek isteyen binlerce kişiye teşekkür etti.

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde geçtiğimiz günlerde köpeğini yola bırakan bir kişi büyük tepki toplamıştı. Yol kenarına terk edilen köpeği koruma altına alan RSPCA, köpeği sahiplenmek isteyen binlerce kişiye teşekkür etti.

Galler merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 17 Aralık'ta gerçekleşen olayda bir kişinin köpeğini yol kenarına bırakıp oradan uzaklaştığı görülüyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoda terk edildiğini anlayan köpek ise arabanın camına atlayarak içeriye girmeye çalışıyor. RSPCA, yol kenarına terk edilen köpeği yoldan geçen birinin bulduğunu ve veterinere götürdüğünü belirtti. Yürek burkan olayda Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğe Snoop adı verildi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:07 Kaynak: İHA

İngiltere, Güncel
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