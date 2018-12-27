Son Dakika Haberleri: Köpeğini Terk Etti, Binlerce Kişi Sahiplenmek İstedi

Köpeğini Terk Etti, Binlerce Kişi Sahiplenmek İstedi

54 dakika önce

GALLER merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Köpeğini Terk Etti, Binlerce Kişi Sahiplenmek İstedi, System.String[]
GALLER merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 17 Aralık'ta gerçekleşen olayda bir kişinin köpeğini yol kenarına bırakıp oradan uzaklaştığı görülüyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoda terk edildiğini anlayan köpek ise arabanın camına atlayarak içeriye girmeye çalışıyor. RSPCA, yol kenarına terk edilen köpeği yoldan geçen birinin bulduğunu ve veterinere götürdüğünü belirtti. Yürek burkan olayda Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğe Snoop adı verildi. Olayın duyulmasının ardından binlerce kişi köpeği sahiplenmek istedi. RSPCA ise Snoop'u sahiplenmek isteyenlere teşekkür etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:04 

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