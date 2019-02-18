Son Dakika Haberleri: Köpeğini Vatandaşlara Saldırtan Gence Polisin Müdahalesi Kamerada

Köpeğini Vatandaşlara Saldırtan Gence Polisin Müdahalesi Kamerada

48 dakika önce

Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin müdahalesi kamerada Kadıköy'de silah sesleri Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti Film sahnelerini hatırlatan anlar cep telefonu kamerasındaİSTANBUL - Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç,...

Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin müdahalesi kamerada
Kadıköy'de silah sesleri
Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti
Film sahnelerini hatırlatan anlar cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı.Adeta film sahnelerini andıran anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay Kadıköy Hasanpaşa'da geçtiğimiz perşembe yaşandı.İddiaya göre Rotweiller cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi. Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darp etmeye başladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiller cinsi köpek hızını alamadı. Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi. Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın ulaştığı görüntülerde polisin havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor. Bu sırada köpeği tasmasıyla tutan sarı montlu gence kimse yaklaşamıyor. Bu sırada köpek polis memuruna saldırıyor. Polis ekiplerinin ise bazı gençleri polis otosunun olduğu yere götürdüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Camide Siyaset Yaptı" Denen AK Partili Aday, Eleştirilere Yanıt Verdi: Rutin Toplantı Reality Şovların İstihbarat Muhabiri: Cinayetleri Müge Anlı Çözmüyor

Cep Telefonlarında ÖTV 2 Katına Çıkarılabilecek Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpeğini Vatandaşlara Saldırtan Gence Polisin Müdahalesi Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]