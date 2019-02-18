Köpeğini Vatandaşlara Saldırtan Gence Polisin Müdahalesi Kamerada
48 dakika önce
Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin müdahalesi kamerada Kadıköy'de silah sesleri Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti Film sahnelerini hatırlatan anlar cep telefonu kamerasındaİSTANBUL - Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç,...
Köpeğini vatandaşlara saldırtan gence polisin müdahalesi kamerada Kadıköy
'de silah sesleri
Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti
Film sahnelerini hatırlatan anlar cep telefonu kamerasında
İSTANBUL - Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı.Adeta film sahnelerini andıran anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay Kadıköy Hasanpaşa
'da geçtiğimiz perşembe yaşandı.İddiaya göre Rotweiller cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi. Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darp etmeye başladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiller cinsi köpek hızını alamadı. Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi. Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
İHA'nın ulaştığı görüntülerde polisin havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor. Bu sırada köpeği tasmasıyla tutan sarı montlu gence kimse yaklaşamıyor. Bu sırada köpek polis memuruna saldırıyor. Polis
ekiplerinin ise bazı gençleri polis otosunun olduğu yere götürdüğü görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:21 Kaynak: İHA
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