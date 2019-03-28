Son Dakika Haberleri: Köpeğini Yakalamak İsterken Çatıdan Düşen Kişi Öldü

Köpeğini Yakalamak İsterken Çatıdan Düşen Kişi Öldü

26 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta yaşayan Kemal Dar'ın (30) köpeği bitişikteki 4 katlı binanın çatısına kaçtı.

Köpeğini yakalamak için çatıya çıkan Dar, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Kemal Dar'a ilk müdahaleyi bu sırada sokaktan geçen bir sağlıklı memuru yaptı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:19 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Manisa, Turgutlu, Güncel
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