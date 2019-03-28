Son Dakika Haberleri: Köpeğini Yakalamak İsterken Çatıdan Düşüp Öldü

Köpeğini Yakalamak İsterken Çatıdan Düşüp Öldü

50 dakika önce

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldüMANİSA - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Köpeğini yakalamak isterken çatıdan düşüp öldü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu İlçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta ikamet eden Kemal Dar (30), evlerinin yan binasına kaçan köpeklerini yakalamak için yan binaya geçti. Köpeğini yakalamak isterken dengesini kaybederek 4 katlı binanın çatı katından düştü. Kemal Dar'a olay yerinde ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan bir sağlıklı memuru yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldıran Dar, burada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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