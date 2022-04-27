Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı - Son Dakika
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Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı

27.04.2022 16:30
Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvanlarını kamyonla taşıyan sürücü, köpeğini ise kamyonun arkasına zincirle bağlayarak yolculuk yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvanlarını kamyonla taşıyan sürücü, köpeğini ise kamyonun arkasına zincirle bağlayarak yolculuk yaptı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, sürücüye köpeğe işkence yapmak ve zalimce muamelede bulunmaktan dolayı işlem yaptı.

Gazipaşa ilçesi Çayıryaka Yaylasında kamyonunda küçükbaş hayvan taşıyan sürücü, köpeğini ise kamyonun arkasına zincirle bağlayarak aracı sürmeye devam etti. Köpeğin oldukça bitkin olduğu gözlenirken, o anları diğer sürücüler cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. İzleyenlerin tepkisini çeken görüntü sonrası Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sürücünün M. A. olduğunu tespit eden ekipler, şahsa sahibi olduğu köpeğe işkence yapmak ve zalimce muameleden dolayı işlem uygulandı. - ANTALYA

Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı
Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı

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Gazipaşa, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı - Son Dakika
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