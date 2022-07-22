Köpeğinin tepkisini merak eden adam boğulma taklidi yaptı! İşte gülümseten görüntü - Son Dakika
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Köpeğinin tepkisini merak eden adam boğulma taklidi yaptı! İşte gülümseten görüntü

22.07.2022 16:42

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, köpeğinin ne yapacağını merak eden adam girdiği havuzda boğuluyormuş taklidi yaptı. Durumu fark edince havlamaya başlayan köpek, suya atlayarak sahibini kurtardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, sahiplerine olan bağlılıklarıyla bilinen köpeklerin bu özelliklerini bir kez daha ortaya koydu. Videoda yer alan şahıs, köpeğinin sadakatini boğulma rolü yaparak ölçtü.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Sahibinin havuzda çırpındığını gören köpek koşarak havuzun yanına geldi. Havlamaya başlayan köpek havuza giren sahibini kurtarmak için suya atladı. Sosyal medyada paylaşılan videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Boğulma taklidi yapan adamın imdadına köpeği yetişti
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeğinin tepkisini merak eden adam boğulma taklidi yaptı! İşte gülümseten görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğinin tepkisini merak eden adam boğulma taklidi yaptı! İşte gülümseten görüntü - Son Dakika
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