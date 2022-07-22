Köpeğinin tepkisini merak eden adam boğulma taklidi yaptı! İşte gülümseten görüntü

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video, sahiplerine olan bağlılıklarıyla bilinen köpeklerin bu özelliklerini bir kez daha ortaya koydu. Videoda yer alan şahıs, köpeğinin sadakatini boğulma rolü yaparak ölçtü.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Sahibinin havuzda çırpındığını gören köpek koşarak havuzun yanına geldi. Havlamaya başlayan köpek havuza giren sahibini kurtarmak için suya atladı. Sosyal medyada paylaşılan videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.