Son Dakika Haberleri: Köpeğinin yanarak öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Köpeğinin yanarak öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Köpeğinin yanarak öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

1 saat önce

Bursa'da elektrikler kesildiği için mum yakan Sima Ç. mumu elinden düşürünce evinde yangın çıktı.

Köpeğinin yanarak öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi, System.String[]

Bursa'da elektrikler kesildiği için mum yakan Sima Ç. mumu elinden düşürünce evinde yangın çıktı. Çıkan yangında Sima Ç. evden çıkmayı başarırken köpeği ise içeride yanarak can verdi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç saatlerce gözyaşı döktü.


Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Selimiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre elektriklerin kesildiğini fark eden Sima Ç.(38) evi aydınlatmak için mum yaktı. Mumun genç kızın elinden düşmesi ile birlikte evde bulunan eşyalar yanmaya başladı. Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ev sahibi Sima Ç.'nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı.


Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:50 Kaynak: İHA
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