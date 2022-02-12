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Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı - Son Dakika

Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

12.02.2022 18:49

? Film yönetmeni Shams, köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

? Film yönetmeni Shams, köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı.

Shams, samoyed cinsi köpeği Ouka ile birlikte 1,5 aylık bir eğitimden sonra yamaç paraşütü yaptı. Köpeğiyle birlikte gerçekleşen uçuşunda Fransız film yönetmeni Shams, Ouka'nın rahat bir şekilde uçabilmesi için özel koşum takımı yaptırdı. Shams, Eylül 2021'de ilk uçuşu yaptıklarını ve köpeği Ouka'nın uçuşta rahat etmesi için ona özel koşum takımı tasarladığını belirtti.

Shams açıklamasında 'Ouka'ya en iyi hayatını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve tekrar gülümsemem için bana çok yardımcı oluyor. Sağol kanka! Haydi şimdi dünyanın etrafında uçalım' ifadelerini kullandı. Shams ayrıca köpeği Ouka'nın maceralarını paylaştığı @ouka.sam adlı sosyal medya hesabı açtı.

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Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı - Son Dakika


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