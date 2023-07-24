Köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın otobüsten indirildi - Son Dakika
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Köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın otobüsten indirildi

24.07.2023 11:01

Kağıthane'de yaşanan olayda, köpeğiyle otobüse binmek isteyen bir kadın, şoför tarafından otobüsten indirildi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'de köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın, şoför tarafından otobüsten indirildi. Otobüste yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cendere Caddesi Kağıthane İETT son durakta dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Aybike Çağlar köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Bir süre köpeğiyle yürüyen Çağlar havaların da sıcak olması nedeniyle köpeğinin ayaklarının yanmaması için evine İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle dönmek istedi.İddialara göre, Gültepe- Şişli Hattında çalışan otobüse binmek isteyen Aybike Çağlara otobüs şoförü köpekle binemeyeceğini söyledi. Şoför ile tartışmaya başlayan kadın, köpeğinin ağızlığının olduğunu ve köpeğin herhangi bir engelinin olmadığını söyledi. Şoför ise köpekle binebilmesi için İETT Hareket Amirliğinden izin alması gerektiğini belirti. Bir süre daha otobüsün içinde devam eden tartışma şoförün kadını ve köpeğini otobüsten indirmesi ile son buldu. Tartışma anları ise köpeğin sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde köpeğin sahibi, köpeğinin tasması ve ağızlığının olduğunu, şoförün ise köpekle binemeyeceklerini söylediği görülüyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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Kağıthane, İETT, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın otobüsten indirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın otobüsten indirildi - Son Dakika
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