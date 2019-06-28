Son Dakika Haberleri: Köpek, anneleri ölen yavru kedileri emziriyor
Son Dakika Güncel Haber

Köpek, anneleri ölen yavru kedileri emziriyor

1 saat önce

MERSİN'de bir köpeğin anneleri ölen yavru kedileri emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köpek, anneleri ölen yavru kedileri emziriyor, System.String[]
MERSİN'de bir köpeğin anneleri ölen yavru kedileri emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde kısa süre önce 5 yavru dünyaya getiren kedi, yavrularının gözleri açılmadan bir otomobilin altında kalıp, öldü. Bir müddet mahalle sakinleri tarafından beslenen yavru kediler, dişi bir köpek tarafından sahiplenildi. Köpek, yavru kedileri emzirmeye başladı. 
Cep telefonunun kamesayıla kaldırıma uzanan köpeğin yavru kedileri emzirirken görüntülerine çeken İbrahim İmre, "Bazı insanlarımız evlatlarını sahip çıkmazken, yavru kedilerimizi sahiplenen bir sokak köpeğimiz. Kurban olduğum Allah'ın işine bakın" dedi.
Köpek ve yavrular, mahalle halkı tarafından zarar görmemeleri için bir evde korumaya alındı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:39 Kaynak: DHA
Toroslar, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zanlı, cezaevine ziyarete gelen ikizinin yerine geçip, firar etti Kars'ta köylüleri yaban domuzu ve ayı korkusu sardı! 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:39:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek, anneleri ölen yavru kedileri emziriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]