Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor - Son Dakika

Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor

6 saat önce

Bursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı.

Bursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.

Bursa'da köpeğin küçük keçiye sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Halim Yılmaz, bir gün yavru keçinin dışarıya çıktığını gördü. Ağılı bekleyen çoban köpeğinin yanına giden küçük keçi, bir anda onun sütünden emmeye başladı. Bu durum karşısında şaşıran Yılmaz, o anları videoya aldı. 1 haftalıkken annesini kaybeden keçinin, köpeği emmesi Yılmaz'ı da şaşırttı.

Bu durum karşısında çok duygulandığını ifade eden Yılmaz, "Keçimizin 1 haftalıkken annesi ölmüştü. Köpeği anneleri sanarak karınlarını doyurmak istemiş olabilir. Buradan annelere de mesaj vermek istiyorum. Kimse çocuklarını terk edip gitmesin. Her çocuğun anneye ihtiyacı var" dedi.

(Sezgin Avcı/İHA)

Köpek annesi ölen keçiyi her gün emziriyor

Halim Yılmaz, Ağılı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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