ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı - Son Dakika

ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı

27.03.2021 11:58

Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladıISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde cipin altına giren kediyi yakalamak isteyen köpek, aracın çamurluk plastiğini ısırarak parçaladı.

Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde cipin altına giren kediyi yakalamak isteyen köpek, aracın çamurluk plastiğini ısırarak parçaladı. Araç sahibi Eğirdir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Eşref Çatal, Aşağı yukarı 500 tane diş izi var. Güvenlik kamerasını açtığımızda gördük ki 3 tane köpek geliyor, kediyi kovalarken, kedinin altta olduğunu düşünüp, burayı parçalıyor dedi.

Olay, 7 Mart gecesi meydana geldi. Eğirdir Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Eşref Çatal, sabah işe gitmek için evinin önünde park halinde duran 32 E 0343 plakalı cipinin yanına geldiğinde, aracının sol ön tarafındaki çamurluk plastiğinin parçalanmış olduğunu gördü. Olaya önce anlam veremeyen Eşref Çatal, daha sonra birilerinin kasıtlı olarak aracına zarar verdiğini düşünerek, polise haber verdi.

GERÇEK KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, plastik parçadaki izlerin diş izleri olabileceğini değerlendirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipleri, gece bir kedinin aracın altına saklandığı, 3 köpeğin de kediyi kovaladığı belirlendi. Kamera görüntülerinden, köpeklerden birinin kediye ulaşabilmek için aracın sol çamurluk plastiğini parçaladığı daha sonra da bırakıp gittiği tespit edildi.

Görüntüde bir kedinin cipin altına doğru hızla girdiği, bir süre sonra da 3 köpeğin aracın etrafını sardığı görüldü. Daha sonra köpeklerden birinin aracın sol çamurluğundaki plastiği ısırarak, kopardığı görüntülerde yer aldı.

'AŞAĞI YUKARI 500 TANE DİŞ İZİ VAR'

Eşref Çatal, Sabah aşağı indim, aracın çamurluğunun parçalandığını gördüm. 'Allah Allah bu nasıl olur' dedim. Önce 'birileri kasten yaptı' diye düşündüm, polise haber verdim. Aşağı yukarı 500 tane diş izi var. Sonra güvenlik kamerasını açtığımızda gördük ki 3 tane köpek geliyor kediyi kovalarken, kedinin altta olduğunu düşünüp, burayı parçalıyor dedi.

ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı
ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı

Eğirdir, Köpek, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA Köpek, aracın altına saklanan kediyi yakalamak için çamurluk plastiğini parçaladı - Son Dakika


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