Köpek balığı oltaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek balığı oltaya geldi - Son Dakika

Köpek balığı oltaya geldi

6 saat önce

Antalya'da balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, misinayı kopartıp kurtulmayı başardı.

Antalya'da balıkçıların oltasına takılan köpek balığı, misinayı kopartıp kurtulmayı başardı. Köpek balığının mücadelesi anbean balıkçının kamerasına yansıdı.

Antalya'da Poyraz Çağan isimli küçük tekneyle denize açılan balıkçıların oltasına dev köpek balığı takıldı. Balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Oltaya takılan ancak kaçmayı başaran köpek balığının 50 kilonun üzerinde olduğu belirtildi.

O anları tekneden ve su altı çekimiyle anbean kaydeden Savaş Dursun, o anda gördüklerini de anlattı. Dursun, "Çok korkunç bir şey, muazzam. Dişleri o kadar keskin ki değdiği yeri lime lime yapar" ifadelerini kullandı.

Köpek balığı bir süre sonra oltanın misinasını kopararak denizin derinliklerinde kayboldu. Balığı tutmaya çalışan balıkçılar çok güzel bir tecrübe yaşadıklarını belirterek, ilk oltaya vurduğunda oltanın taşa takıldığını zannettiklerini söyledi. Balığı sonradan fark ettiklerini söyleyen balıkçılar, 5 metre kadar yukarı çıktıktan sonra 20 metre kadar aşağı daldığını ve sonrasında misinayı kopartıp gittiğini söyledi. Balıkçıların köpek balığıyla mücadelesini bölgedeki diğer balıkçılar da izleyip kayıt altına aldı.

(Gazi Taş/İHA)

Köpek balığı oltaya geldi

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katil zanlısının, görgü tanığı arkadaşının "Niye yaptın?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu
Küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtaran genç kahraman ilan edildi Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
20:28 Adana'da sele kapılan bir otomobildeki kayıp 2 kişi daha bulundu. - Son Dakika
20:27 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
20:26 Arsin'deki örtü yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
20:26 Kütahya'da Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması - Son Dakika
20:25 Jolly Tur'dan gelecek nesiller için "Mirasım Türkiye" projesi - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da sel sularına kapılan araçta bulunan 2 kişi kayboldu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:34:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpek balığı oltaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]