Son Dakika Haberleri: - Köpek Balığı Saldırısını Drone ile Engelledi
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- Köpek Balığı Saldırısını Drone ile Engelledi

15 dakika önce

- Köpek balığı saldırısını drone ile engellediKAMBERA - Avustralya'da bir adam, köpek balığının bir sörfçüye gerçekleştirmek üzere olduğu saldırısını drone sayesinde engelledi.

- Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi

KAMBERA - Avustralya'da bir adam, köpek balığının bir sörfçüye gerçekleştirmek üzere olduğu saldırısını drone sayesinde engelledi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Illawarra sahilinde Christopher Joye adlı adam, hoparlör sistemi bulunan Mavic Enterprise 2 dronuyla bir sörfçüyü köpek balığı saldırısından kurtardı. Pazar günü dronuyla sahilde çekim yapan Joye, bir sörfçüye yaklaşan büyük köpek balığını fark etti. Hoparlör sisteminin bulunduğu drone sayesinde sörfçüyü uyaran Joye, drone sayesinde bir hayat kurtardı. Joye, "Sörfçüyü çevreleyen yaklaşık üç ila dört metre boyunda büyük köpek balığını gördüm. Sörfçü tamamen habersizdi. Köpek balığı kendisine doğru yönelmeye başladığında hoparlör sistemini sörfçüyü uyarmak için kullandım. Sörfçü tahtasını sahile doğru çekerken, köpek balığı neyse ki tekrar denize açıldı" ifadelerini kullandı.

Joye, drone teknolojisinin bu tür saldırıların önlenmesinde daha yaygın kullanılması gerektiğini belirtti.

- Köpek Balığı Saldırısını Drone ile Engelledi

Avustralya, Galler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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