OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI - Son Dakika
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OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI

07.04.2022 16:09

Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında sınır olan Alara Çayı'nın denize döküldüğü yerde oltayla köpek balığı yakalayan balıkçı, 'Lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı.

Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçeleri arasında sınır olan Alara Çayı'nın denize döküldüğü yerde oltayla köpek balığı yakalayan balıkçı, 'Lütfen bir daha gelme' diyerek denize bıraktı.

Antalya'nın Alara Çayı'nın denize döküldüğü boğaz mevkiinde olta ile balık avlayan amatör balıkçılar ikinci kez köpek balığı yakaladı. Köpek balığını sahile çeken balıkçılar, sonra kuyruğundan tutup denize bıraktı. Amatör balıkçılar köpek balığının denize bıraktığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntüde bir balıkçı, "Yine köpek balığı yakaladık. Ama bunu salacağız" dedi. Görüntüyü çeken balıkçı ise "Bunu hemen salıyoruz arkadaşlar. Bir daha gelme, lütfen bir daha gelme" diye konuştu.

OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI
OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI

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Manavgat, Antalya, Alanya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI - Son Dakika


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