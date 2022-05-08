KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika
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KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

08.05.2022 15:01

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormana inşa edilen 15 barınaktan 3'ünün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yıkıldığı görüldü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormana inşa edilen 15 barınaktan 3'ünün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yıkıldığı görüldü. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Saymanı Fatma Özçelik, "Buradaki yavru köpek sayısı çok fazla. Bir an önce korunaklı bir bölgeye alınması gerekiyor" dedi.

Çınarlı Mahallesi yakınlarındaki Yörükler bölgesindeki ormana inşa edilen barınaklara gelen hayvanseverler, 15 barınaktan 3'ünün yıkıldığını gördü. Köpekleri beslemek için geldiklerini belirten hayvanseverler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

'KORUNAKLI BÖLGEYE ALINMALILAR'

Duruma tepki gösteren Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Saymanı Fatma Özçelik, "Bulunduğumuz bölgede gönüllü bir arkadaşımızın yapmış olduğu köpek kulübeleri var. Bu sabah beslemeye geldiklerinde, bazı köpek kulübelerinin yıkılmış olduğunu gördüler ve bize haber verdiler. Bunu herhangi bir insan yapmış olabilir. Hayvanları sevmeyen biri ya da bölgedeki insanlardan biri yapmış olabilir. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü buradaki yavru köpek sayısı çok fazla. Bir an önce korunaklı bir bölgeye alınması gerekiyor. Bizim de imkanlarımız dahilinde yapabildiğimiz maalesef bu kadar" dedi.

'KALICI ÇÖZÜMLER İSTİYORUZ'

Bölgedeki çok sayıda köpeğin zor şartlarda bakıldığını anlatan Özçelik, "Burada küçük, büyük çok sayıda köpek var. Bir arada tutamazsınız, bunlar birbirlerini parçalar. Telle çevirip, içerisine hayvan koymak çözüm değil. Kalıcı, gerçekten hayvana değer verir şekilde ve kanunlar çerçevesinde bir çözüm istiyoruz" diye konuştu.

KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
KÖPEK BARINAKLARI YIKILDI, HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

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Kaynak: DHA

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