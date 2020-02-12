Köpek Barınma Evi sahipsiz hayvanların yuvası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek Barınma Evi sahipsiz hayvanların yuvası oldu - Son Dakika

Köpek Barınma Evi sahipsiz hayvanların yuvası oldu

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Köpek Barınma Evi ile sahipsiz köpeklerin yuvası oldu.

Köpek Barınma Evi sahipsiz hayvanların yuvası oldu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Köpek Barınma Evi ile sahipsiz köpeklerin yuvası oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Molu'da hizmet veren Köpek Barınma Evi, zaman zaman farklı gruplar tarafından da ziyaret ediliyor.

Barınma evi sayesinde sahipsiz köpeklere sıcak bir yuva sağlanırken, hayvanlarla ilgilenmek isteyenler için de kapıları açık tutuluyor.

Köpek Barınma Evi'ni ziyaret eden Snowsonics Kulübü üyeleri, 550 köpeğe yiyecek alarak "satın alma, sahiplen" mesajı verdi.

Kulüp üyeleri sahipsiz hayvanlara verilen hizmetten dolayı da yetkililere teşekkür etti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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