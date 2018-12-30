Köpek Beslediği İçin Tartıştığı Komşularına ve Polise Pompalı Tüfekle Ateş Açtı
55 dakika önce
Köpek beslediği için tartıştığı komşularına ve polise pompalı tüfekle ateş açtı Silahlı saldırgan: " Komşularıma ateş açtım pişman değilim" Silahlı saldırgan Bursa emniyetini ayağa kaldırdıBURSA - Bursa'da köpek beslediği için komşuları ile tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs...
Köpek beslediği için tartıştığı komşularına ve polise pompalı tüfekle ateş açtı
Silahlı saldırgan: " Komşularıma ateş açtım pişman değilim"
Silahlı saldırgan Bursa
emniyetini ayağa kaldırdı
BURSA - Bursa'da köpek beslediği için komşuları ile tartışan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs gece saatlerinde pompalı tüfek ile komşularına ve kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi uzun namlulu silahlar ile sokakta güvenlik çemberi oluşturdu. Şans eseri olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Olay Bursa'nın Merkez Yıldırım
İlçesi Baruthane Mahallesi 5. Ay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce köpek beslediği için komşuları ile tartışan Yaşar
G. gece saatlerinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra eve geldi. Evde bulunan pompalı tüfeği alarak tartışığı komşularını kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan çevredeki diğer vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis saldırgan şahsı sakinleştirmek istedi fakat alkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine de ateş açtı. Polis
ekipleri uzun namlulu silahlar ile sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polislerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası ardından şahıs elindeki silahı bırakarak teslim oldu. Emniyete götürülmek üzere evden çıkarılan Yaşar G. komşularına bilerek ateş açtığını ve pişman olmadığını belirtti. Olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken polis olay ile ilgili tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:28 Kaynak: İHA
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